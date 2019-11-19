В Вологде росгвардеец спас мужчину, спрыгнувшего с Октябрьского моста

19.11.2019 [Общество]

В Вологде сотрудник Росгвардии — старший сержант полиции Константин Кувылкин — спас мужчину, спрыгнувшего в реку с Октябрьского моста. Инцидент произошел вечером 18 октября в 19 часов. 

В свой выходной росгвардеец шел по Октябрьскому мосту и обратил внимание на мужчину, который перелез через ограждение на противоположной стороне моста и собирался прыгнуть в реку.

«Старший сержант полиции перебежал через полосы для движения транспорта, но гражданин уже успел прыгнуть в воду. Сотрудник Росгвардии быстро сориентировался, позвонил в экстренные службы, а затем спустился к воде, снял свою верхнюю одежду и бросился в воду. В темной воде он сумел отыскать мужчину, находившегося в полубессознательном состоянии, схватил его и вытащил на берег», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Кувылкин укутал пострадавшего в свою сухую одежду и передал пострадавшего врачам скорой помощи. За спасение человека решается вопрос о его поощрении.

Тэги: спасение, Росгвардия

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