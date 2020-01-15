15 января вологжан приглашают сделать музейное селфи

15.01.2020 [Общество]

Вологодский музей-заповедник присоединился к международной акции #MuseumSelfie, которая проходит 15 января. Ее участники фотографируют себя на фоне любимых музейных достопримечательностей и публикуют в социальных сетях с хэштегами #MuseumSelfie и #CultureSelfie

Акция впервые прошла в 2014 году и с тех пор широко распространилась по всему миру. Российские музеи тоже активно присоединяются к этой акции. В России в этот день также используют хэштеги — #МузейноеСелфи и #КультурноеСелфи.

— Этот день удачно совпал с бесплатным посещением нашего музея для школьников, студентов и жителей Вологодской области, — сообщает Вологодский музей-заповедник - Именно в третью среду месяца эти категории граждан могут пройти в музей без билета. — Делайте селфи на фоне интересных экспонатов, интерьеров или архитектурных памятников музея, выкладывайте фотографии на сайте «Вконтакте» или в Instagram с хештегами #MuseumSelfie #МузейноеСелфи и #СелфиВГМЗ.

В музее отмечают, что лучшие кадры будут опубликованы в группе ВГМЗ в соцсети.

Как ранее сообщал NewsVo, с августа 2019 года каждую третью среду месяца любой житель Вологодской области сможет бесплатно посещать Вологодский государственный музей-заповедник, областную картинную галерею, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей. Кроме того, бесплатно работают целый ряд муниципальных музеев.

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