На Крещение в Вологде оборудуют две купели в Прилуках

14.01.2020 [Общество]

В Вологде на Крещение оборудуют две купели, обе будут находиться в Прилуках, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Единственное место, где состояние льда позволяет организовать крещенские купания, — участок реки рядом со Спасо-Прилуцким монастырем, там толщина льда составляет 20 см. В Прилуках будут сформированы две купели, но при этом предусмотрены повышенные меры безопасности. Запланировано дежурство спасателей, сотрудников полиции, скорой помощи, дружинников. Пропускать людей к иорданям будут небольшими партиями», — отметил заместитель мэра Вологды, начальник административного департамента Алексей Никитин.

В ночь с 18 на 19 января купания продлятся с 21.00 до 3.00. Окунуться в прорубь вологжане смогут и днем 19 января — с 9.00 до 16.00. На берегу установят две палатки для переодевания, обогреваемые тепловыми пушками. Также будет организована торговля горячим чаем и выпечкой.

В администрации города также отмечают, что подъехать к берегу на машине не получится: парковки для участников крещенских купаний будут организованы у Спасо-Прилуцкого монастыря и на прилегающих улицах. 

В Вологодском районе в ночь на 19 января  водосвятные молебны пройдут на трех источниках: в деревне Лягалово Старосельского поселения, у деревни Владычнево под Новленским и у деревни Голубково Спасского поселения. В Череповце две купели организуют на Шексне, в районе лыжной базы. 

Как ранее сообщал NewsVo, в этом году из-за аномально теплой погоды толщина льда на Белом озере не позволит обустроить купель для празднования православного праздника Крещения: в Белозерске купания проводить не будут.

Тэги: Крещение

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