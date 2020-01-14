Четверо череповчан украли с предприятия подшипники на 3 млн рублей

Четверых жителей Череповца будут судить за кражу подшипников с предприятия. Ущерб, нанесенный преступлением, оценили в 3 млн рублей.

Инцидент произошел на одном из промышленных предприятий города летом 2019 года. Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что замок на воротах в склад не поврежден, нет следов взлома и на окнах или стенах.

— Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили, что имущество вывезли на автомашине Газель. По одной из версий совершить хищение мог кто-то из работников организации, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

В ходе следствия выяснилось, что к краже могут быть причастны четверо череповчан в возрасте от 21 до 31 года. Двое из задержанных действительно работали на предприятии и знали, что на одном из складов хранятся дорогие подшипники.

По версии следствия, один из них договорился с охранником, чтобы тот пропустил на территорию предприятия «Газель». Двое других заранее похитили номера с другой машины и поставили их на арендованный ими автомобиль.

— В оговоренный день приятели проникли на территорию организации через забор, выбрав безлюдное место, не просматриваемое камерами наблюдения. Благодаря своему телосложению один из злоумышленников пролез по вентиляционной шахте, расположенной на крыше здания, внутрь склада и открыл ворота. Мужчины загрузили коробки с подшипниками в Газель и покинули предприятие, — говорится в сообщении пресс-службы.

Череповчанин, ранее открывший ворота, после кражи закрыл их изнутри и вылез наружу тем же путем. Похищенные подшипники злоумышленники хранили на складе на окраине города, откуда их позднее изъяла полиция. Имущество возвращено законному владельцу.

Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой), а также ч. 1 ст. 325.1 УК РФ (Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления).

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с выплатой крупного штрафа. Предприятие, откуда были украдены подшипники, журналистам в областном УМВД не называют.

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