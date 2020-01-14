В аэропорту Череповца построят новый терминал

14.01.2020 [Общество]

«Северсталь» построит новый терминал в аэропорту «Череповец». Тендер по выбору генподрядчика проведут в ближайшее время. 

— Дело в том, что пассажиропоток с каждым годом растет. Уже сейчас возможности действующего здания аэровокзала исчерпаны. В аэропорту имеется дефицит площадей и зон обслуживания пассажиров, — написал на своей странице в соцсети генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

За счет строительства нового терминала авиапредприятие «Северсталь» рассчитывает повысить эффективность эксплуатации новых воздушных судов, увеличить пассажиропоток. Кроме того, по мнению представителей компании, дополнительно строительство нового терминала будет способствовать развитию туризма в городе.

Проектом предусмотрено строительство одноэтажного здания площадью более тысячи квадратных метров. Новый терминал будет пристройкой к существующему зданию аэровокзала. Он будет оснащен современным досмотровым оборудованием, ленточными конвейерами, стойками регистрации пассажиров, системами визуальной информации и оповещения. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде власти передумали удлинять взлетно-посадочную полосу городского аэропорта. 5 декабря на "прямой линии" глава региона Олег Кувшинников заявил, что это будет нецелесообразно. В 2020 году правительство области закажет проект на капитальный ремонт и реконструкцию полосы длиной 1500 метров, ремонт аэровокзального комплекса. Сами работы планируют провести в 2021 году.

Тэги: аэропорты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города
С января 2020 года в Вологодской области вырастет плата за капремонт
Слесарь из Вологды присвоил выделенные для оплаты гостиницы в командировке 370 тысяч рублей
В Вологде вандалы испортили фигуру снеговика на Кремлевской площади
Выполнение корректировки проекта Некрасовского моста в Вологде продлили до марта 2020 года
В Верховажском районе два человека погибли в ДТП из-за выезда "Лексуса" на встречку
Пропавшую в Кадуе пенсионерку нашли мертвой в Череповецком районе
В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад
В новый срок с евроремонтом: на благоустройство резиденций губернатора потратили 10 млн бюджетных рублей
В Вологде водитель ВАЗа врезался в грузовик и погиб
13.01.2020 [Общество]

В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад

2342
3
14.01.2020 [Происшествия]

В Череповце родитель съел список очередности на запись детей в школу №41

496
0
14.01.2020 [Общество]

Администрация Вытегры взыскала с частной фирмы 875 тысяч рублей пожертвования на «Народный бюджет»

589
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодском районе полицейские задержали пьяного водителя мотобуксировщика
Взорвавший банкомат в Череповце и его сообщник ранее ограбили "Сбербанк" в Костроме
В Череповце родитель съел список очередности на запись детей в школу №41
В отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, возбудили уголовное дело
В Великом Устюге призывник пытался через суд оспорить заключение комиссии о его годности к службе
Четверо череповчан украли с предприятия подшипники на 3 млн рублей
Выставка графики и экслибриса откроется в Доме Корбакова в Вологде
 


13.01.2020 [Общество]

В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад

2342
0
14.01.2020 [БлогоVO]

Картинки с выставки генплана

185
0
14.01.2020 [Обзор Прессы]

Как не попасть в иноагенты, наркодилеры и штандартенфюреры

106
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика