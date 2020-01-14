В аэропорту Череповца построят новый терминал

«Северсталь» построит новый терминал в аэропорту «Череповец». Тендер по выбору генподрядчика проведут в ближайшее время.

— Дело в том, что пассажиропоток с каждым годом растет. Уже сейчас возможности действующего здания аэровокзала исчерпаны. В аэропорту имеется дефицит площадей и зон обслуживания пассажиров, — написал на своей странице в соцсети генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

За счет строительства нового терминала авиапредприятие «Северсталь» рассчитывает повысить эффективность эксплуатации новых воздушных судов, увеличить пассажиропоток. Кроме того, по мнению представителей компании, дополнительно строительство нового терминала будет способствовать развитию туризма в городе.

Проектом предусмотрено строительство одноэтажного здания площадью более тысячи квадратных метров. Новый терминал будет пристройкой к существующему зданию аэровокзала. Он будет оснащен современным досмотровым оборудованием, ленточными конвейерами, стойками регистрации пассажиров, системами визуальной информации и оповещения.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде власти передумали удлинять взлетно-посадочную полосу городского аэропорта. 5 декабря на "прямой линии" глава региона Олег Кувшинников заявил, что это будет нецелесообразно. В 2020 году правительство области закажет проект на капитальный ремонт и реконструкцию полосы длиной 1500 метров, ремонт аэровокзального комплекса. Сами работы планируют провести в 2021 году.