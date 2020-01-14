Грязовчанина приговорили к условному сроку за экстремистский комментарий в соцсети

27-летнего жителя Грязовецкого района осудили условно за призывы к экстремистской деятельности в соцсети. Поводом для разбирательства стал комментарий, оставленный молодым человеком в одной из групп.

— Как установил суд, 15 июня 2019 года в 13.16 грязовчанин, используя свой мобильный телефон, со своей страницы в социальной сети «Вконтакте» публично разместил под видеоматериалом в одном из сообществ, число подписчиков которого составляет 11 млн, текстовый комментарий с целью призыва неопределенно широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что в тексте комментария содержатся «признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделяемой по национальному (этническому) признаку».

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК публичные призывы к экстремизму), грязовчанин признал, дело слушалось особом порядке. На суде молодой человек рассказал, что написал комментарий, не подумав, никого обидеть не хотел, сожалеет о случившемся.

Суд, учитывая явку с повинной, раскаяние и содействие следствию, назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

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