Вологжанин пытался через интернет продать монету со свастикой

Житель Вологды, попытавшийся через интернет продать монету со свастикой, стал фигурантом административного дела о демонстрации запрещенной символики.

Полицейские обнаружили фотографию монеты со свастикой на одном из сайтов бесплатных объявлений. Правоохранители установили автора объявления, им оказался 43-летний безработный вологжанин.

— Разместив изображение монеты с запрещенной символикой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», данный гражданин нарушил требования Федерального закона РФ от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», — сообщает Вологодский линейный отдел УМВД России на транспорте.

Полицейскими возбуждено дело об административном правонарушении, по ч.1 статьи 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Ранее NewsVo сообщал, что жителя одной из деревень Междуреченского района оштрафовали за экстремисткую татуировку. Мужчина "набил" на предплечья рук изображения в виде дракона с кельтским узором и немецкой свастикой, а также надписи, обозначающей принадлежность к неформальному движению «Скинхеды».