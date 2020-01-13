Светящийся шар на проспекте Победы в Вологде демонтировали

13.01.2020 [Происшествия]

Светящийся шар, установленный на проспекте Победы в Вологде, демонтировали и увезли на капитальный ремонт. Конструкция стоимостью 447 тысяч рублей менее чем за два месяца утратила свой вид и стала небезопасна для прохожих, сообщает новостной сайт городской администрации. Каркас объекта поврежден.

— Прочность фотозоны не позволяет эксплуатировать ее в таком виде. Шар полностью разберут и передадут подрядчику в Санкт-Петербург для восстановительных работ. Кроме ремонта, необходимо усиление всего корпуса шара, чтобы он не был таким хрупким, — прокомментировал заместитель руководителя МБУ «Службы городского хозяйства» Илья Колосов.

Фотозона на проспекте Победы днем 7 января. Фото NewsVo.

На восстановление поврежденного шара уйдет около месяца, а это значит, что конструкцию вологжане увидят только следующей зимой. 

Как ранее сообщал NewsVo, фотозону установили на проспекте Победы 30 ноября, а уже 16 декабря она была повреждена вандалами. Злоумышленников ищет полиция, а российский Дед Мороз на пресс-конференции в Вологде предположил, что они не получат на Новый год того, что загадывали. 

Тэги: новый год, арт-объекты, иллюминация

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