Дед Мороз о вандалах, сломавших новогодний шар в Вологде: «Они не получат то, что загадывали»

18 декабря в Вологду приехал Дед Мороз. Областная столица стала 19-м по счету городом в его новогоднем турне. Всего зимний волшебник посетит 28 городов России.

В Вологду Дед Мороз приехал с сотрудниками телеканала НТВ. Уже четвертый год подряд сказочный волшебник при поддержке журналистов и предприятий-спонсоров помогает нуждающимся в рамках проекта «Путешествие Деда Мороза с НТВ». За это время он успел вручить более 500 тонн подарков детям, оставшихся без попечения родителей, и малышам, нуждающимся в медицинской помощи.

В Вологде Дед Мороз встретится с ребятами из "Вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1", с Даней Куликовым - 9-летним мальчиком с редким генетическим заболеванием, синдром Ангельмана, а затем посетит несколько многодетных семей и вручит им подарки.

19 декабря Дед Мороз поздравит всех жителей Вологодской области с наступающим Новым годом и Рождеством на большом празднике в Череповце. Праздник начнется в 16:00 у Дворца металлургов.

Во многих городах, которые посещает Дед Мороз, его спрашивают про снег.

- Меня спрашивают: "Дед Мороз, снега нет, что делать?" Вот рецепт есть! - отвечает зимний волшебник. - Он проверен годами. Приезжаешь ко мне в гости - там снежок уже выпал. Набираешь полные карманы нашего снега и везёшь к себе в город. У себя снежок волшебный подраскидаешь, и тут же вьюги и метели снега принесут, сколько пожелаешь. - В карманах снег ведь растает! - засомневался мальчик, задавший этот вопрос в Вологде. - Конечно, не растает, он же волшебный! - заверил Дед Мороз. - Дедушка, какое пожелание юных вологжан тебя удивило больше всего? - Не то чтобы удивляет, а больше всего радует, когда просят не для себя. Не так, когда письмо начинается словами: «Дед Мороз, привези мне какое-нибудь чудо техники...», а когда письмо доброе, когда спросит: "Как дела?", расскажет про себя, про своих близких, попросит для них. Ведь самое главное, чтобы под Новый год и взрослые, и дети видели, кому помощь нужна больше всего. Вот ты взрослая, у тебя, я знаю, есть дети, от тебя и будет зависеть, как они напишут мне письмо. Зависит от того, что вы им рассказываете, как себя ведёте. Бывает, придёт письмо: «Хочу книгу и коньки», приходишь в семью и точно - семья спортивная и проводит досуг с книжкой. Выскажу своё пожелание, чтобы вы, милые родители, больше времени проводили со своими чадами, находили в себе силы, а я понимаю, что с каждым годом всё сложнее оторваться от телефона. Но надо выключать телевизор, ходить в кино, театры, просто бездельничать - самое главное вместе. И обнимайте своих чад! И говорите как можно больше, как вы их любите! - Как бы вы поступили с вандалами, испортившими новогодний шар на проспекте Победы? - Мне кажется, они не получат то, что загадывали.

На вопрос о том, что нужно сделать, чтобы наши спортивные команды начали выигрывать, дед Мороз ответил:

- Нужна любовь и поддержка болельщиков! Нужно, чтоб трибуны ломились! Нужно, чтобы вологжане ездили в Череповец болеть за «Северсталь», и чтобы череповчане приезжали болеть за «Чевакату». Нужно поддерживать, нужно верить и заниматься спортом! Лучшие времена для этих замечательных команд ещё впереди.

На вопрос журналистов о том, что нужно сделать, чтобы ёлки на главных площадях Вологды стали такими же красивыми, как и в Великом Устюге, Дед Мороз предложил объединить усилия горожан и самим украсить эти ёлки.