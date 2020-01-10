В Вологде вандалы испортили фигуру снеговика на Кремлевской площади

10.01.2020 [Происшествия]
В Вологде вандалы испортили фигуру снеговика на Кремлевской площади

В Вологде вандалы повредили новогоднюю фигуру снеговика на Кремлевской площади. У него отломаны обе ручки, некоторые доски на санях вырваны, погнута иллюминация. В городской администрации сообщают, что повреждения появились в период с 5 по 7 января.

«Об испорченном снеговике мы узнали 7 числа. Подрядчик - компания «Амалкер» из Санкт-Петербурга - прибыла на место 9 января и оценила ущерб. Точную сумму сообщат в начале следующей недели. Тогда же будет принято решение, подлежат ли восстановлению испорченные части фотозоны, и последующие действия подрядчика и городской администрации», - цитирует слова заместителя начальника департамента городского хозяйства Вологды Алексея Шумилова новостной сайт городской администрации.

Снеговик стоит около 380 тысяч рублей. В эту сумму входит стоимость поставки фигуры и непосредственно ее монтаж.

Ранее NewsVO сообщал, что вандалы сломали фотозону в виде светящегося новогоднего шара, который был установлен в канун праздников на аллее проспекта Победы в Вологде. В данный момент арт-объект после ремонта уже вернули на место. Российский Дед Мороз предположил, что те, кто испортил шарик, не получат на Новый год того, что загадывали. 

Тэги: вандализм
Фото: вологда.рф

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