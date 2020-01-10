В Вологодской области женщины в декрете смогут бесплатно обучиться пчеловодству и сыроварению

Жительницы Вологодской области, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут бесплатно пройти обучение в Вологодской молочнохозяйственной академии по двадцати программам профессиональной переподготовки. В проекте могут принять участие работающие женщины, находящиеся в декрете с ребенком до 3 лет, и неработающие женщины с детьми от 0 до 6 лет. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей».

— Срок обучения зависит от выбранной программы, всего их — 20. Это «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Технология производства сыра», «Инженер по лесопользованию», «Специалист в области декоративного садоводства», «Пчеловодство, продукты пчеловодства и пчелоопыление» и другие.

Обучение будет проходить с применением дистанционных технологий, очно или заочно - зависит от направления подготовки. Максимальный срок обучения – до 3 месяцев. Обязательным условием для участия в проекте: быть зарегистрированным на территории Вологодской области и иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании. По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение нового вида деятельности

В период обучения неработающие мамы с детьми до 6 лет будут получать стипендию в размере МРОТ — 13949,5 рублей с 2020 года.

— Для жителей Молочного и близлежащих населенных пунктов мы готовы организовать встречу со специалистами Центра занятости у нас на факультете, чтобы они могли подать необходимые документы для участия в проекте, не выезжая в город. Для участниц курсов из отдаленных районов оплачивается один проезд до места учебы за все время обучения и 30 суток общежития — не более 1000 рублей в сутки. Обучение мам в декрете планируем начать в апреле. Заявки принимаем до 25 августа, — добавила декан факультета повышения квалификации и переподготовки ВГМХА Надежда Токарева.

Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в центр занятости населения, к которому прикреплены, то есть по адресу постоянного проживания, и представить необходимые документы: заявление (образец можно взять в центре занятости); паспорт или документ, его заменяющий; свидетельство о рождении ребенка (детей); копия документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком, указать учебное заведение, в котором хотели бы учиться.

Подробную информацию можно получить на факультете повышения квалификации и переподготовки ВГМХА.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодская молочнохозяйственная академия также запустила бесплатные курсы профессиональной переподготовки для сотрудников предпенсионного возраста. Сроки освоения программ – от 2 до 3,5 месяцев.