ВГМХА откроет бесплатные курсы профподготовки для вологжан предпенсионного возраста

Вологодская молочнохозяйственная академия объявила о запуске бесплатных курсов профессиональной переподготовки для сотрудников предпенсионного возраста. Сроки освоения программ – от 2 до 3,5 месяцев.

- Мужчинам 1959-1961 года рождения и женщинам 1964-1966 года рождения предлагается 20 программ по дополнительному профессиональному образованию, среди которых организация крестьянского (фермерского) хозяйства; пчеловодство, продукты пчеловодства и пчелоопыление, экономика и управление в отраслях АПК, финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит и другие. С полным списком программ можно ознакомиться на сайте Вологодской ГМХА, - сообщает пресс-служба вуза.

В академии отмечают, что график обучения гибкий, позволяет посещать курсы «без отрыва от производства». При успешном завершении курса выдается диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение нового вида деятельности.

Требования к кандидатам на обучение: наличие диплома о высшем и / или среднем профессиональном образовании.

Напомним, главным условием пенсионной реформы, начавшейся с 1 января 2019 года, стало поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию по старости (с 60 до 65 и с 55 до 60 лет для мужчин и женщин соответственно).