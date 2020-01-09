В Бабаевском районе восстанавливают рухнувший под грузовиком мост

В Бабаевском районе приступили к восстановлению моста через реку Сиуч, который в начале декабря был серьезно поврежден грузовиком. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».

По данным управления автодорог Вологодской области, власти заключили соответствующее соглашение с ООО «Стройгазконсалтинг-7», определяется график проведения необходимых ремонтных работ.

— Будут восстановлены опоры моста левобережной части, установлены новые балки, покрытие из железобетонных плит проезжей части. Проезд через реку Сиуч возможен по объездной дороге, проложенной рядом с мостом. Полностью восстановление моста будет завершено к периоду наступления весеннего паводка, — прокомментировал ситуацию в конце прошлого года директор КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» Игорь Корнилов.

Как ранее сообщал NewsVo, утром 6 декабря мост через Сиуч рухнул, когда по нему проезжал многотонный грузовик, принадлежащий ООО «Стройгазконсалтинг», с тралом. Переправа не выдержала веса тяжелой техники и обвалилась. В экстренном порядке была возведена временная переправа, она действует и сейчас.