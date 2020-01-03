Два человека погибли в столкновении «Ниссана» и «Киа» на трассе в Великоустюгском районе

Два человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей «Ниссан Кашкай» и «Киа Соренто» на трассе в Великоустюгском районе. ДТП произошло около 15.15 на 178 километре автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг недалеко от деревни Полдарса.

— По предварительным данным, в результате лобового столкновения автомашин Ниссан Кашкай и Киа Соренто погибло 2 человека и четыре человека получили травмы, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Установлено, что погиб 24-летний водитель «Ниссана», его 22-летняя пассажирка госпитализирована. В «Киа» погибла 47-летняя женщина, ехавшая на переднем пассажирском сидении. 47-летний водитель «Киа"госпитализирован. Два пассажира Киа, 25-летний и 24-летний мужчины, госпитализированы.

Автомашина Киа двигалась в сторону Великого Устюга, а Ниссан в сторону Вологды. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповецком районе при столкновении «Хонды» и «Хенде» пострадали семь человек, из них трое детей. ДТП произошло около в ночь с 30 на 31 декабря на 185 километре автодороги Вологда — Новая Ладога.