Бесплатное массовое катание на коньках пройдет на стадионе «Локомотив» в Вологде 3 января

3 января с 10 до 15 часов на стадионе «Локомотив» в Вологде пройдет бесплатное массовое катание. Кроме того, запланирована насыщенная спортивная программа в рамках проекта «Рождественская сказка в Вологде».

По данным новостного сайта городской администрации, в пятницу на стадионе также состоятся традиционные соревнования по зимнему мотокроссу. В них примут участие более 50 спортсменов из Вологды, Череповца, Рыбинска и Ярославля. Кроме того, на "Локомотиве" будут организованы игры в зимний футбол, стрельба из лука и катание на лыжах. На открытой ледовой арене пройдут выступления юных фигуристок.

В другое время для взрослых стоимость билета на каток стадиона "Локомотив" составляет 150 рублей, а для детей с 7 до 18 лет, студентов, держателей карты "Забота" - 100 рублей. Работает прокат коньков: первый час - 150 рублей, второй - 50 рублей. Расписание массового катания в зимние каникулы можно узнать в группе «Каток Локомотив. Вологда» в соцсети.

Программу новогодних мероприятий в Вологде смотрите в отдельном материале NewsVo.