Вологжанка перевела незнакомцу 3000 рублей, чтобы доказать, что она не мошенница

35-летняя жительница Вологды перевела незнакомцу три тысячи рублей, чтобы доказать, что она не мошенница, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным пресс-службы, вологжанка разместила на сайте бесплатных объявлений сообщение о сдаче квартиры в аренду. Вскоре ей позвонил мужчина и сказал, что хотел бы снять жилье на длительный срок.

— Также мужчина пояснил вологжанке, что появилось много мошенников и в доказательство того, что женщина не является одной из них, попросил перевести денежные средства на его банковскую карту. Вологжанка, не задумываясь, перевела 3 тысячи рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее NewsVo сообщал, что в России за год в четыре раза выросло количество мошенничеств с банковскими картами.