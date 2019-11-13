За год в России в четыре раза выросло количество мошенничеств с банковскими картами

С января по сентябрь 2019 года в России зарегистрировано 10,3 тысячи преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»). Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет "Российская газета".

Кроме того, за девять месяцев нынешнего года произошло более 205 тысяч преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий, что на 69 процентов больше, чем в прошлом году.

Правила о самых простых мерах безопасности при использовании банковских карт сообщает Роспотребнадзор: не стоит записывать ПИН-код на обратной стороне карты — его нужно либо запомнить, либо записать и хранить отдельно от карточки. При вводе ПИН-кода следует прикрывать терминал рукой от чужих глаз, а при покупке в магазинах не передавать карту продавцу или кассиру. Она им не нужна. Для покупок в интернете лучше иметь отдельную карту. Обязательно дебетовую, а не кредитную.

По данным уголовного розыска, в результате дистанционных мошенничеств с начала 2019 года у жителей Вологодской области похитили около 150 млн рублей. В августе NewsVo опубликовал запись реального телефонного разговора с мошенником, предоставленную нам пресс-службой областного УМВД, и рассказал о том, как уберечь свои деньги от преступников в материале «Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области.