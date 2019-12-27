Осужденного за оскорбление власти жителя Верховажья вновь вызвали в полицию из-за постов в соцсети

27.12.2019 [Общество]

27 декабря жителя Верховажья Юрия Шадрина, ранее уже оштрафованного на 30 тысяч рублей за оскорбление власти, вновь вызвали в полицию из-за его публикаций в соцсети.

— Оскорбление власти в лице Путина и Орлова, а также распространение ложной информации о деятельности СССР в войне и оправдание генерала Власова. Всё на основании постов в ВКонтакте. Пока нет протокола, просто материалы собирают. Показали донос, от объяснений отказался и всё, — рассказал NewsVo Юрий.

По словам мужчины, заявление на него поступило от того же человека, который в прошлый раз написал в УМВД из-за поста о «сказочном» Путине. Шадрин уже связался в адвокатами правозащитной организации «Агора». 

— Ждём. Последние два пункта доноса грозят уголовной статьёй, — говорит Шадрин. 

Как ранее сообщал NewsVo, 3 мая этого года Юрий Шадрин написал на своей странице «Путин ******* реальный, а не сказочный». Спустя несколько дней его вызвали в полицию для составления протокола по новой статье об оскорблении власти. В качестве доказательства вины мужчины ему была предъявлена экспертиза, проведенная учителем русского языка Верховажской школы Аленой Поповой. Она каким-то образом установила, что речь в статусе Шадрина идет именно о президенте РФ.

7 июня Верховажский районный суд постановил оштрафовать Юрия Шадрина на 30 тысяч рублей. Он подал апелляцию в Вологодский областной суд, однако тот оставил решение в силе. 

 

Тэги: оскорбление власти

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