В УМВД опровергли информацию об избиении жителя Вологды полицейскими

27.12.2019 [Происшествия]

Областное УМВД опровергло информацию об избиении жителя Вологды Ильи Горбачева полицейскими. Служебная проверка не нашла никаких нарушений в работе сотрудников органов внутренних дел. 

В ходе проверки были изучены видеозаписи с камер, как носимых, расположенных на форменной одежде сотрудников наружных нарядов ОВД, так и стационарных — в дежурной части второго отдела полиции.

— При изучении записей камер видеонаблюдения и других сведений установлено, что указанных противоправных действий (причинение побоев), со стороны сотрудников полиции не совершалось. Действия сотрудников органов внутренних дел по доставлению гражданина в отдел     полиции № 2    УМВД России по г. Вологде, признаны правомерными. Зафиксированные медицинской организацией телесные повреждения не соответствуют характеру действий, которые описаны в заявлении, — сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что на прошлой неделе вологжанин Илья Горбачев начал распространять в соцсетях информацию о том, что в ночь с 19 на 20 декабря его якобы избили полицейские, которых он вызвал, чтобы найти потерянный телефон. 

Материалы проведенной полицией по факту данных сообщений проверки направлены в Следственный комитет.

Тэги: полиция, опровержение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области
В Вологодской области окончательно отменили льготный проезд в транспорте
В Вологодской области установили новые предельные тарифы на вывоз ТКО
Череповец вошел в топ-10 самых депрессивных городов России
Мэр Вологды сказал, что городу подарили контактную сеть троллейбусов за 30 млн рублей
На разработку комплексной схемы организации дорожного движения в Вологде потратили 7,5 миллионов рублей
В Вологде открылся Музей детства
Житель Вологды заявил об избиении его полицейскими
В прокуратуре Вологда ответили про детсад в Бывалово, сославшись на план 1979 года
Герман Якимов отреставрирует Дом Засецких в Вологде
26.12.2019 [Общество]

Контракт на реконструкцию здания для картинной галереи в Вологде расторгнут по решению суда

1861
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Осужденного за оскорбление власти жителя Верховажья вновь вызвали в полицию из-за постов в соцсети
В УМВД опровергли информацию об избиении жителя Вологды полицейскими
Ночью 1 января проезд в автобусах Вологды подорожает до 40 рублей
«Велес» приостановил сбор пластика в свои контейнеры в Вологде
Жителей Вологды обещают обеспечить питьевой водой к 2025 году
Череповчанка похищала деньги у пенсионеров, отвлекая их с помощью ребенка
Пенсионеры из Устюжны подарили городу ёлку, которая росла возле их дома
 


23.12.2019 [Общество]

Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области

5974
0
27.12.2019 [БлогоVO]

Принял решение о строительстве детского сада между домами 34 и 36 по ул. Ярославской

122
0
23.12.2019 [Обзор Прессы]

Пенсии печеньками и миллионы на PR: что творится с Почтой России после акционирования

1460
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика