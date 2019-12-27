В УМВД опровергли информацию об избиении жителя Вологды полицейскими

Областное УМВД опровергло информацию об избиении жителя Вологды Ильи Горбачева полицейскими. Служебная проверка не нашла никаких нарушений в работе сотрудников органов внутренних дел.

В ходе проверки были изучены видеозаписи с камер, как носимых, расположенных на форменной одежде сотрудников наружных нарядов ОВД, так и стационарных — в дежурной части второго отдела полиции.

— При изучении записей камер видеонаблюдения и других сведений установлено, что указанных противоправных действий (причинение побоев), со стороны сотрудников полиции не совершалось. Действия сотрудников органов внутренних дел по доставлению гражданина в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Вологде, признаны правомерными. Зафиксированные медицинской организацией телесные повреждения не соответствуют характеру действий, которые описаны в заявлении, — сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что на прошлой неделе вологжанин Илья Горбачев начал распространять в соцсетях информацию о том, что в ночь с 19 на 20 декабря его якобы избили полицейские, которых он вызвал, чтобы найти потерянный телефон.

Материалы проведенной полицией по факту данных сообщений проверки направлены в Следственный комитет.