Житель Вологды заявил об избиении его полицейскими

Полицейские проводят проверку информации, которую распространяет в соцсетях житель Вологды Илья Горбачев. По словам молодого человека, в ночь с 19 на 20 декабря его избили сотрудники УМВД.

— В этот четверг на пятницу примерно в 00 — 30 по 01-00 ночи я обнаружил потерю своего мобильного телефона марки DEXP, после чего я остановил прохожих на улице людей на улице Гагарина перекресток Гончарной, Панкратова с просьбой вызвать мне полицию! В итоге полиция приехала мы поискали мой телефон, но ни чего не нашли! После чего сотрудники полиции сказали что будете писать заявление и поедите в 2 отдел полиции на окружное шоссе, я сказал да, после чего у машины сотрудников полиции, сотрудники полиции начали меня избивать, запинывать ногами, одели наручники! — пишет Горбачев (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Вологжанин пишет, что в отделении полиции его несколько раз избивали, на его просьбы вызвать скорую помощь никто не отреагировал. За что он был задержан, ему якобы не объяснили. Утром 20 декабря, после того, как на службу заступили другие полицейские, Горбачев вызвал медиков, был доставлен в городскую больницу, где у него зафиксировали ушибы и ссадины в области лица.

В подтверждение своих слов вологжанин выложил в соцсеть справку из горбольницы № 1. Примечательно, что на ней, в нарушение требований приказа Минздрава «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений», нет фамилии выдавшего документ врача и даже печати медицинской организации. Уточнить, выдавался ли документ пациенту в городской больнице, NewsVo не удалось — в департаменте здравоохранения Вологодской области ссылаются на врачебную тайну.

Фотография справки из группы ВОЛОГДА VKontakte

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту NewsVo сообщили, что подразделение собственной безопасности управления сейчас проводит проверку размещенной Горбачевым информации. Пост в соцсети зарегистрирован как заявление в полицию.

— Служба собственной безопасности проводит проверку. Если информация подтвердится, то виновные будут наказаны.

В полиции также отмечают, что если информация не подтвердится, заявитель может быть привлечен к ответственности за заведомо ложный донос.