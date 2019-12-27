«Велес» приостановил сбор пластика в свои контейнеры в Вологде

Общество защиты животных «Велес» временно прекращает собирать в недавно установленные контейнеры пластик. Накануне инициаторам сбора вторсырья сообщили, что фирма, забиравшая пластик, прекращает свою деятельность.

— Вчера (ред. - 25 декабря) позвонила фирма, которая вывозит пластик. Они прекращают свою деятельность по вывозу с точек акций и из контейнеров. Сегодня уволены все водители. Газели продают. Готовы принимать у себя на складе только. Поэтому пока просьба ничего, кроме ПЭТ-бутылок, не копить. Есть надежда на ещё одну фирму, — пишут организаторы на своей странице в соцсети.

В комментариях организаторы уточняют, что контейнеры для сбора пластика демонтировать не будут, просто пока будут использовать их для сбора макулатуры.

Как ранее сообщал NewsVo, в 2019 году также прекратили собирать пластик в контейнеры ещё две экологические организации: «Зелёный полюс» и «Полезное дело».