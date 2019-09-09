В Вологде экологическая организация "Зелёный полюс" перестала собирать пластик в свои контейнеры

В ящики-контейнеры «Зелёного полюса», установленные в разных районах Вологды, больше нельзя выбрасывать пластик. Об этом NewsVo рассказал президент Межрегиональной экологической и благотворительной общественной организации Андрей Карягин.
— Мы отказались от сбора пластика потому, что это стало очень невыгодно, — пояснил Андрей Карягин. — Макулатуру мы по-прежнему собираем. А с пластиком проблема в том, что люди очень быстро забивают всё пространство контейнера пустыми пятилитровыми бутылями. Больше в контейнер уже ничего не влезает, и получается, что мы возим пустоту. Это очень невыгодно! Боюсь, что у тех ребят, которые сейчас продолжают собирать пластик, та же проблема, поэтому, прежде, чем выбросить пластиковую бутылку в контейнер, сначала, пожалуйста, сверните её, чтобы она занимала меньше места!
Пластик в специальные контейнеры в Вологде продолжает собирать проект «Полезное дело».
— Мы устанавливаем сетки для сбора пластика на контейнерных площадках придомовых территорий. На сегодняшний день в Вологде установлено 210 контейнеров. Наша цель — 400, — сообщает на своей странице проект «Полезное дело». — На сегодняшний момент главной задачей является донести людям информацию по раздельному сбору отходов.
Список адресов контейнеров проекта «Полезное дело» вы можете найти на странице проекта ВКонтакте.