В Вологде экологическая организация "Зелёный полюс" перестала собирать пластик в свои контейнеры

В ящики-контейнеры «Зелёного полюса», установленные в разных районах Вологды, больше нельзя выбрасывать пластик. Об этом NewsVo рассказал президент Межрегиональной экологической и благотворительной общественной организации Андрей Карягин.

— Мы отказались от сбора пластика потому, что это стало очень невыгодно, — пояснил Андрей Карягин. — Макулатуру мы по-прежнему собираем. А с пластиком проблема в том, что люди очень быстро забивают всё пространство контейнера пустыми пятилитровыми бутылями. Больше в контейнер уже ничего не влезает, и получается, что мы возим пустоту. Это очень невыгодно! Боюсь, что у тех ребят, которые сейчас продолжают собирать пластик, та же проблема, поэтому, прежде, чем выбросить пластиковую бутылку в контейнер, сначала, пожалуйста, сверните её, чтобы она занимала меньше места!