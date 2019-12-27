Череповчанин торговал гашишем, чтобы отправить жену на заграничный курорт

27.12.2019 [Происшествия]

21-летнего жителя Череповца осудили за торговлю наркотиками через тайники-закладки. Следователям молодой человек заявил, что преступления совершал ради поездки беременной жены за границу.

Полицейские задержали череповчанина, когда он оборудовал тайник с гашишем за зданием торгового центра в Зашекснинском районе. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

— В судебном заседании молодой человек пояснил, что его супруга из обеспеченной семьи и привыкла отдыхать за границей. Поскольку женщина находилась в состоянии беременности, заботливый муж должен был оплатить стоимость перелета на заграничный курорт, отель же был заранее оплачен богатым тестем, — сообщает прокуратура Череповца.

Поскольку зарплата подсудимого составляла около 15 тысяч рублей, чтобы собрать необходимую сумму, он решил заработать на закладке наркотиков в тайники. При этом череповчанин считал употребление гашиша менее опасным, поскольку это «растительный наркотик».

— Данная позиция является ошибочной, т. к. не соответствует нормам, запрещающим незаконный оборот наркотических средств в Российской Федерации, — отмечают в прокуратуре.

Суд приговорил жителя Череповца к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в 30 тысяч рублей. Сторона защиты посчитала приговор слишком суровым и обжалует его в областном суде.  

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде в 2019 году задержали 20-летнего молодого человека, который за ночь похитил деньги из трех киосков. Полицейским он сказал, что на кражу пошел из благих намерений: бабушке нужно было купить лекарства.

Тэги: наркотики, гашиш, курьезы

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