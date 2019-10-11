Вологжанин за ночь обворовал три киоска, чтобы купить лекарства бабушке

11.10.2019 [Происшествия]

В Вологде задержали 20-летнего молодого человека, который за ночь похитил деньги из трех киосков. Полицейским он сказал, что на кражу пошел из благих намерений: бабушке нужно было купить лекарства.

Владельцы нескольких торговых павильонов в областной столице обратились в полицию с заявлениями о краже выручки. Преступления были совершены в одном и том же микрорайоне города и одним и тем же способом. Во всех случаях злоумышленник отрывал защитные рольставни и отжимал форточку окна. За одну ночь ему удалось проникнуть в три торговых точки.

С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось вычислить подозреваемого в кражах. Им оказался 20-летний вологжанин, ранее уже судимый за аналогичные преступления.

— В ходе беседы с полицейскими молодой человек во всем признался. Он пояснил, что совершил преступления из благих намерений — хотел помочь бабушке, которой срочно были нужны деньги на лекарства, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Когда полицейские спросили, почему он выбрал именно такой способ получить деньги, молодой человек сказал, что раньше уже не раз совершал кражи из торговых павильонов.

Возбуждены уголовные дела, по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Предприимчивому внуку грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде клиент спортклуба после тренировки украл 5 тысяч рублей из чужого шкафчика в раздевалке. К тому моменту, как его задержали, молодой человек успел потратить все украденные деньги.

Тэги: кража, киоски, курьезы

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