Вологжанин после тренировки украл 5 тысяч рублей из чужого шкафчика в спортклубе

Житель Вологды украл 5 000 рублей из чужого шкафчика в раздевалке спортклуба. К тому моменту, как его задержали полицейские, злоумышленник успел потратить деньги.

С заявлением о краже обратился в полицию 41-летний мужчина. Он рассказал, что деньги пропали из шкафчика в одном из спортивных клубов города, пока потерпевший был на тренировке. Сотрудники уголовного розыска выехали на место преступления, где ими были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемого в краже: им оказался 33-летний клиент этого же спортклуба.

— Мужчина пояснил стражам порядка, что после тренировки вернулся в раздевалку, где увидел шкафчик, дверка которого была закрыта не до конца. Так как злоумышленник испытывал финансовые трудности, он решил осмотреть шкафчик, с целью найти в нем что-либо ценное. Вологжанин похитил из кошелька деньги, которые успел потратить на собственные нужды, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Злоумышленнику грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

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