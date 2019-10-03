Двое жителей Череповецкого района украли мотоцикл из нежилого дома

Двое жителей Череповецкого района проникли в нежилой дом и украли оттуда мотоцикл. Инцидент произошел в поселке Мякса.

Сообщение о хищении мотоцикла поступило в дежурную часть: владелец техники рассказал, что «ИЖ Планета-5» пропал из нежилого дома, ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

— На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что проникновение в помещение было совершено через разбитое окно. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики совместно с участковым уполномоченным полиции задержали подозреваемых в краже, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ими оказались 21-летний и 18-летний молодые люди. Они признались в краже и рассказали, что, проходя мимо, заглянули в окно дома. Увидев мотоцикл, они решили забрать его себе, разбили окно и вытащили технику наружу. Подозреваемые спрятали Иж в сарае и планировали его разобрать, чтобы продать запчасти.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, а также причинением значительного ущерба). Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.