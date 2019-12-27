В Соколе водитель «Ситроена» погиб после лобового столкновения с КамАЗом

27.12.2019 [Происшествия]
В Соколе водитель «Ситроена» погиб после лобового столкновения с КамАЗом

Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения КамАЗа и «Ситроена» на улице Калинина в Соколе. ДТП произошло 26 декабря около 16.20 на улице Калинина районного центра.

— В результате ДТП погиб водитель иномарки, три его пассажира направлены в медицинское учреждение на обследование. Водитель Камаза, мужчина 1981 г. р., в настоящее время в медицинское учреждение не обращался, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что виновника ДТП в Вологодском районе, в котором погибли 38-летний мужчина и его двухлетняя дочь, осудили условно. Мужчину также на три года лишили водительских прав.

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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