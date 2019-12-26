Суд признал самовольной постройкой часть зданий фермы СХПК «Майский» в Вологодском районе

26.12.2019 [Общество]

Часть строений молочной фермы СХПК «Майский» в деревне Дорково Вологодского района признаны самовольной постройкой. Арбитражный суд Вологодской области пришел к выводу, что в 2015 году администрация Вологодского района незаконно выдала разрешение на их возведение рядом с газопроводом.

В материалах дела говорится, что ООО «Газпром трансгаз Ухта» при проведении геодезического обследования территорий установило, что постройки фермы расположены в зоне минимальных расстояний до системы газоснабжения (газопровода-отвода города Сокол).

— Газпром, ссылаясь на строительство спорного объекта без его согласования и с нарушением минимальных расстояний до магистральных газопроводов, обратился в Арбитражный суд Вологодской области с требованиями о признании разрешения на строительство незаконным, признании возведенного объекта недвижимости самовольной постройкой и сносе кооперативом данного здания, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Так, по нормам, рядом с рассматриваемым газопроводом-отводом нельзя ничего строить на расстоянии 125 метров, а часть сооружений фермы возведена на расстоянии 112,77 метров. Информация о наличии спорного газопровода-отвода была в генеральном плане сельского поселения от 11.10.2012, на кадастровом плане Вологодского района, на соответствующем планово-картографическом материале по Лесковскому сельскому поселению. Тем не менее, в 2015 году разрешение на строительство было выдано, строительство с газовиками не согласовывалось.

На этом основании суд признал незаконным выданное администрацией района разрешение на строительство, а спорные здания - самовольной постройкой. 

— Вместе с тем суд отказал в удовлетворении требования о сносе строений, поскольку сведения о границах минимальных расстояний до указанного газопровода в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество применительно к спорным земельным участкам не внесены. Обязанность внести такие сведения в реестр установлена до 01 января 2022 года (ст. 106 Земельного кодекса РФ).

Как ранее сообщал NewsVo, новый коровник на 480 голов в деревне Дорково открыли в августе 2016 года. 

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Тэги: самовольная постройка, газовики, арбитражный суд

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