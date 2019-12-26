В Вологодской области окончательно отменили льготный проезд в транспорте

25 декабря депутаты Законодательного собрания Вологодской области признали утратившими силу региональные законы, регулирующие льготный проезд на транспорте. В областном правительстве такое решение назвали «закономерным». Эти льготы не действуют с октября 2012 года, и сейчас в законодательной базе просто закрепили их отмену.

— Закономерное решение с учетом всех предпринимаемых в регионе мер поддержки, а также таких приоритетных направлений в системе социальной поддержки граждан, как справедливость, адресность и нуждаемость. Напомним, строить систему социальной помощи на федеральном и региональном уровне именно по этим принципам призывает глава государства Владимир Путин, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, постановление правительства Вологодской области об отмене подобных льгот было принято еще в мае 2012 года и вступило в силу 1 октября того же года. Льготного проезда в итоге лишились и ветераны труда, и пенсионеры, и участники боевых операций, пострадавшие от политических репрессий, «дети войны» и труженики тыла.

Однако семь лет назад закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на транспорте на территории Вологодской области» не отменяли полностью, просто приостановили его действие до 2020 года. Теперь же его признали утратившим силу, что означает окончательную отмену льгот.

— Значительная продолжительность периода, в течение которого действие данного закона было приостановлено, позволяет считать данный период разумным и достаточным для адаптации граждан к предлагаемым законопроектом изменениям, — говорится в пояснительной записке законопроекта о признании утратившими силу положений о льготном проезде.

В правительстве Вологодской области говорят, что за утраченные льготы ветераны получают единовременную денежную выплату (ЕДВ), рассчитанную с учётом необходимости проезда на транспорте. С 1 января 2019 года размер ЕДВ был увеличен с 750 до 1500 рублей.

На сайте правительства также сообщается, возможности адресного предоставления вологжанам льгот на проезд рассмотрит специальная рабочая группа, созданная также по решению ЗСО.