В Вологодской области запретили продавать детям любую бестабачную продукцию с никотином

25.12.2019 [Общество]

Депутаты законодательного собрания Вологодской области 25 декабря приняли законопроект, запрещающий продажу детям любой бестабачной никотиносодержащей продукции. Об этом NewsVo рассказали в пресс-службе ЗСО.

«На федеральном уровне пока такого запрета нет, но некоторые регионы уже ввели соответствующую норму, — ранее поясняла депутат ЗСО Лариса Кожевина. — Учитывая, что в понятие „бестабачные никотиновые смеси“ не входят леденцы, мармелад и другие продукты, содержащие никотин, мы доработали проект закона, предложенный главой региона, изменив это понятие на „бестабачную никотиносодержащую продукцию“. Она изготовлена без добавления табака, но содержит никотин или его производные».

За нарушение запрета предусмотрены штрафы от 3 до 50 тысяч рублей. 

Ранее NewsVo сообщал, что в октябре 2019 года стало известно, что жевательную смесь для взрослых употребляли в вытегорской школе "Корабелы Прионежья". 

— «Препарат располагают под губу и держат там некоторое время, потом наступает расслабление, расширяются/сужаются зрачки, дети мычат, у некоторых возникает рвота. Поведение детей порой становится неадекватным», — так описывается действие препарата в письме, которое депутату ЗСО Антону Холодову прислали из Вытегры.

В письме говорилось, что препарат употребляли шестиклассники, а в сентябре один из учителей якобы даже нашёл «шайбу» вещества у ученика и выбросил в окно.  Правда, позднее, как пишет автор письма, в школу приехала девушка и снова привезла препарат, продала его кадетам 6-9 классов. После инцидента директора кадетской школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

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