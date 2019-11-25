Директора центра «Корабелы Прионежья» наказали за употребление воспитанниками снюсов

25.11.2019 [Общество]

Директора кадетской школы «Корабелы Прионежья» в Вытегорском районе привлекли к дисциплинарной ответственности после случаев употребления детьми никотиносодержащих жевательных смесей для взрослых. Таковы результаты прокурорской проверки.

— В ходе проверки установлено, что каких-либо наркотических либо психотропных веществ данные жевательные смеси не содержали. Вместе с тем, сам факт употребления учащимися жевательной смеси, не предназначенной для несовершеннолетних, представлял опасность для их жизни и здоровья, в связи с чем по факту выявленных нарушений 17 октября 2019 года руководителю образовательного учреждения внесено представление, — сообщает прокуратура Вологодской области.

По результатам рассмотрения представления проведены служебные проверки, руководитель и заместитель руководителя учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, как отмечают в образовательном центре, там внесли изменения в план воспитательно-профилактической работы учреждения: "предусмотрены дополнительные мероприятия разъяснительного характера, в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов".

Как ранее сообщал NewsVo, о том, что в вытегорской школе употребляют жевательные смеси, стало в октябре 2019 года. 

— «Препарат располагают под губу и держат там некоторое время, потом наступает расслабление, расширяются/сужаются зрачки, дети мычат, у некоторых возникает рвота. Поведение детей порой становится неадекватным», — так описывается действие препарата в письме, которое депутату ЗСО Антону Холодову прислали из Вытегры.

В письме говорилось, что препарат употребляли шестиклассники, а в сентябре один из учителей якобы даже нашёл «шайбу» вещества у ученика и выбросил в окно.  Правда, позднее, как пишет автор письма, в школу приехала девушка и снова привезла препарат, продала его кадетам 6-9 классов.

 

Тэги: дети, подростки

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