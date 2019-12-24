Пьяный череповчанин угрожал устроить пожар на автозаправке

В Череповце бойцы Росгвардии задержали мужчину, который угрожал устроить пожар на автозаправке. Вызов на пульт поступил около 22 часов на АЗС в районе улицы Архангельской.

— Возле территории заправки росгвардейцы задержали нарушителя и выяснили, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к колонке, снял заправочный пистолет, поднёс к нему зажигалку и стал кричать, что зажжет огонь и устроит пожар. Работники станции немедленно нажали кнопку тревожной сигнализации, а молодой человек покинул заправочную зону, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Личность задержанного установлена — им оказался 31-летний череповчанин. Мужчина объяснил бойцам Росгвардии, что просто решил пошутить. Дебошира доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.