Матч по хоккею с мячом в Вологде отменили из-за погоды

Матч по хоккею с мячом, который должен был состояться на стадионе "Динамо" 28 декабря, отменили из-за теплой погоды.

Напомним, в Вологде должны были встретиться команды «Динамо» (Москва) и «Енисей» (Красноярск).

- Ледовую арену не смогут залить по причине неблагоприятных погодных условий. Как сообщалось ранее, для заливки льда требуется снеговая «подушка» не менее 10 см. В настоящий момент мы не можем обеспечить заливку льда на должном уровне. Оборудование, которые было заказано специально к матчу чемпионата России, останется на стадионе «Динамо», - прокомментировал директор МАУ «Стадион «Динамо» Сергей Блинов.

Что делать с купленными билетами, сообщат позднее, сказали в пресс-службе администрации Вологды.

Сейчас решается вопрос о проведении в январе в Вологде другого матча чемпионата России по хоккею с мячом.