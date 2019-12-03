В Вологде стадион «Динамо» отремонтируют к матчу Чемпионата России по хоккею с мячом

К 28 декабря на средства спонсоров в Вологде отремонтируют стадион «Динамо»: в этот день там будет проводиться матч чемпионата России по хоккею с мячом. Здесь встретятся ХК «Динамо» из Москвы и ХК «Енисей» из Красноярска, сообщает пресс-служба городской администрации.

«До главного зимнего спортивного события нашего города остается меньше месяца. Замечательно, что ст. «Динамо» преображается, он давно требовал ремонта. Благодаря предстоящему матчу на стадионе начнется новая жизнь. В новом спортивном сезоне «Динамо» примет спортсменов и любителей, которые занимаются футболом, легкой атлетикой, фитнесом, алтимат фрисби, workout», - прокомментировал начальник управления физической культуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

На сегодняшний день выполнен основной фронт работ: заменен потолок в холле и в коридоре, отремонтированы полы, установлены новые пластиковые окна, обновлены санузлы и душевые. Стены в помещениях покрашены в традиционные сине-белые динамовские цвета. Полностью готовы помещения для заточки коньков, которые отделаны внутри металлом - это обязательное требование для таких пространств. В каждой будет стоять по одному заточному станку. Также будут установлены шкафчики в раздевалках и уложено специальное напольное прорезиненное покрытие в коридорах.

«Для матча заказано современное оборудование. С завода в Нижнем Новгороде привезут хоккейные ворота, бортики, скамейки для запасных и специальные кабинки с подогревом для судей матча и игроков-штрафников. У второго поставщика мы заказали специальные заградительные сетки. Они необходимы для безопасности игроков, так как данный вид спорта - контактный. Столбы для сеток уже установлены на поле, на них натянуты тросы. Ждем устойчивых минусовых температур и снега, чтобы начать заливку катка. Снега должно выпасть минимум 10 см, чтобы образовалась «подушка», - рассказал директор МАУ «Стадион «Динамо» Сергей Блинов.

Матч между красноярским «Енисеем» и московским «Динамо» начнется 28 декабря в 12.00. Откроет его прославленный боксер, вице-президент Всероссийской федерации хоккея с мячом Николай Валуев. Стоимость билета на игру - 100 рублей. Для детей до 14 лет вход свободный.

Билеты можно купить: в западной трибуне (ул. Пушкинская, 43) стадиона «Динамо» с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00; в кассе западной трибуны (ул. Пушкинская, 43) стадиона «Динамо» с понедельника по пятницу с 17.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00; в восточной трибуне (ул. Пушкинская, 43, вход со стороны ул. Предтеченской) стадиона «Динамо» с понедельника по субботу с 8.00 до 21.00; в плавательном бассейне «Динамо» (ул. Предтеченская, 57а) с понедельника по воскресенье с 8.00 до 21.00.

