В Кадуйском районе из-за нарушений закрыли полигон ТБО

19.12.2019 [Общество]
В Кадуйском районе из-за нарушений закрыли полигон ТБО

В Кадуйском районе из-за нарушений на полигоне ТБО его закрыли на три месяца. За содержанием полигона должно следить муниципальное предприятие «Кредо», подведомственное районной администрации.

О многочисленных нарушениях на полигоне ТБО вблизи поселка Нижние сообщает Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура.

- Эксплуатирующей организацией не в полной мере осуществляется мониторинг загрязнения окружающей среды, не осуществляется радиационный контроль поступающих отходов, не обеспечен контроль за составом поступающих отходов, расположенная на выезде из полигона контрольно - дезинфицирующая установка для ходовой части мусоровозов, не заполнена дезсредством, при эксплуатации полигона не осуществляется контроль за распределением отходов в работающей части полигона, не обеспечивается технологический цикл по изоляции отходов,  отсутствуют переносные сетчатые ограждения, предназначенные для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов, в связи с чем захламлена прилегающая к полигону ТБО территория.

18 декабря Кадуйский районный суд остановил деятельность полигона ТБО на 90 суток.

Напомним, согласно территориальной схеме обращения с ТБО, к 2022 году в Вологодской области должно остаться пять мусорных полигонов.

Тэги: мусор
Фото Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры

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