К 2022 году в Вологодской области планируют оставить пять мусорных полигонов

Познакомиться с работой электронной модели территориальной схемы обращения с отходами в Вологодской области может любой житель региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Электронная модель размещена на сайте областного Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования.

Сообщается, что территориальная схема обращения с отходами была разработана и утверждена Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования в 2016 году и тогда же была разработана электронная модель, наличие которой – обязательное требование для всех регионов РФ. Почему ее презентовали только сейчас, в 2019 году, не поясняется.

- Электронная модель территориальной схемы - это информационная система, которая включает в себя огромную базу информации. Это и источники образования отходов, адреса, где они образуются. То есть вся информация о системе организации работы по обращению с ТКО. Электронная модель - это рабочий инструмент, который позволяет определять объемы и источники образования, дополнять территориальную схему новыми источниками образования отходов. Зная, где они находятся, мы можем определять наиболее оптимальные места размещения мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций для того, чтобы снизить транспортное плечо по перевозке ТКО. Это очень важный инструмент, который помогает нам в работе, - рассказала начальник управления энергоэффективности и инженерной инфраструктуры Департамента ТЭК Анна Сергеева.

Пресс-служба правительства Вологодской области утверждает, что благодаря этой электронной модели система обращения с ТКО становится прозрачной и понятной для всех участников процесса:

- С помощью электронной модели можно рассмотреть имеющиеся контейнерные площадки, количество отходов, складируемое на них, число контейнеров, получить информацию об обслуживающей организации, о мусоросортировочных мусороперегрузочных станциях. При этом система обращения с ТКО становится прозрачной и понятной для всех участников процесса.

Отметим, что понятность этой схемы для жителей, которые не являются специалистами в сфере обращения с ТКО, вызывает сомнения. Например, сколько всего контейнерных площадок в Усть-Кубинском районе, не ясно. Предлагаем читателям Newsvo самим оценить доступность информации в этой электронной модели и поделиться мнением в комментариях.

- Мы также видим общую картину по области, какова перспектива каждого объекта размещения по годам. Красным цветом выделены те объекты, которые мы выводим из эксплуатации. Зеленым – объекты, которые будут введены в эксплуатацию. Так, в 2019 году из эксплуатации выводится полигон ТБО, расположенный в Устюженском районе, поскольку он переполнен. В 2020 году - полигон в Бузаково Череповецкого района, в 2021 году – полигон в Харовске, - рассказывает консультант управления энергоэффективности и инженерной инфраструктуры департамента ТЭК Наталия Круглова.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что в 2022 году в Вологодской области останется пять мусорных полигонов:

- Начиная с 2022 года, система кардинально меняется. Все объекты, которые переполнены, использование которых не предполагается территориальной схемой, будут выведены из эксплуатации. Появится 16 новых объектов. Это новый полигон в Устюге, дополнительные мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции в 11 муниципальных районах. Останется пять полигонов, соответствующих требованию законодательства с учетом строительства одного из них в Великоустюгском районе.

В областном правительстве отмечают, что все проекты изменений в территориальную схему должны проходить процедуру общественных слушаний.