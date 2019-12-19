Чтобы выйти из запоя, вологжанин сказал полицейским, что убил своего отца

В Вологде суд назначил местному жителю штраф за ложный вызов сотрудников полиции. Он сообщил полицейским, что убил своего отца, но когда правоохранители приехали по указанному адресу, c мужчиной все было в порядке. А звонивший сын был в запое.

- Суд установил, что 5 декабря 2019 года вологжанин, находясь в квартире на ул. Северной г. Вологды, осуществил ложный вызов сотрудников полиции и сообщил, что убил своего отца. При выезде на место происшествия полицейские установили, что его отец жив, противоправных действий в отношении него совершенно не было. Мужчина, находясь в соседней комнате, слышал, как его сын вызывает сотрудников полиции, и решил, что он так шутит, - пресс-служба судов Вологодской области.

Обвиняемый объяснил, что вызвал полицию для того, чтобы его арестовали, так как он не мог выйти из запоя. В судебное заседание мужчина не явился.

Его оштрафовали на одну тысячу рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, похожий инцидент произошел в январе этого года: жителя Вологды приговорили к году ограничения свободы из-за ложного сообщения о готовящемся теракте на аэродроме в поселке Федотово. На суде мужчина рассказал, что таким образом хотел выйти из запоя.