Чтобы выйти из запоя, вологжанин сказал полицейским, что убил своего отца

19.12.2019 [Происшествия]

В Вологде суд назначил местному жителю штраф за ложный вызов сотрудников полиции. Он сообщил полицейским, что убил своего отца, но когда правоохранители приехали по указанному адресу, c мужчиной все было в порядке. А звонивший сын был в запое. 

- Суд установил, что 5 декабря 2019 года вологжанин, находясь в квартире на ул. Северной г. Вологды, осуществил ложный вызов сотрудников полиции и сообщил, что убил своего отца. При выезде на место происшествия полицейские установили, что его отец жив, противоправных действий в отношении него совершенно не было. Мужчина, находясь в соседней комнате, слышал, как его сын вызывает сотрудников полиции, и решил, что он так шутит,  - пресс-служба судов Вологодской области.

Обвиняемый объяснил, что вызвал полицию для того, чтобы его арестовали, так как он не мог выйти из запоя. В судебное заседание мужчина не явился.

Его оштрафовали на одну тысячу рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, похожий инцидент произошел в январе этого года: жителя Вологды приговорили к году ограничения свободы из-за ложного сообщения о готовящемся теракте на аэродроме в поселке Федотово. На суде мужчина рассказал, что таким образом хотел выйти из запоя.

Тэги: пьянство, курьезы

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