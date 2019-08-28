В Вологде «телефонный террорист» сообщил о готовящемся взрыве, чтобы спецслужбы вывели его из запоя

Жителя Вологды приговорили к году ограничения свободы из-за ложного сообщения о готовящемся теракте на аэродроме в поселке Федотово. На суде мужчина рассказал, что таким образом хотел выйти из запоя.

Вечером 2 января 2019 года на телефон «112» поступил звонок от мужчины, который рассказал, что собирается взорвать аэродром, расположенный на территории воинской части в Федотово. Звонивший также сообщил, что для этого его и его приятеля завербовали неизвестные, заплатив за организацию взрыва 500 долларов.

После сигнала на территории военного аэродрома была проведена проверка, информация о готовящемся взрыве не подтвердилась. Правоохранители вычислили звонившего, им оказался 46-летний житель областной столицы.

— Давая показания суду, злоумышленник пояснил, что на новогодние праздники употреблял спиртное, из запоя самостоятельно выйти не мог, в связи с чем, решил сообщить ложные сведения о том, что готовит взрыв на военном аэродроме Кипелово. Надеялся, что экстренные оперативные службы госпитализируют его и помогут преодолеть зависимость, — сообщает прокуратура Вологды.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Ранее Newsvo сообщал, что Череповецкий городской суд признал 48-летнего Александра М. виновным в совершении двух актов «телефонного терроризма». Суд установил, что 25 марта 2019 года пьяный мужчина в 22:57 позвонил с телефона своего знакомого в экстренную службу «112» и сообщил о готовящемся взрыве в одной из школ Севастополя. Данная информация не подтвердилась.

Спустя несколько минут террорист снова позвонил в экстренную службу. На этот раз, по словам мужчины, местом взрыва должна была стать гостиница «Воркутинская» в городе Мирный Архангельской области. Полицейские установили, что такой гостиницы не существует.