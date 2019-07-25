В Череповце «телефонного террориста» приговорили к 3,5 годам колонии

Череповецкий городской суд признал 48-летнего Александра М. виновным в совершении двух актов «телефонного терроризма».

Суд установил, что 25 марта 2019 года пьяный мужчина в 22:57 позвонил с телефона своего знакомого в экстренную службу «112» и сообщил о готовящемся взрыве в одной из школ Севастополя. Данная информация не подтвердилась.

Спустя несколько минут террорист снова позвонил в экстренную службу. На этот раз, по словам мужчины, местом взрыва должна была стать гостиница «Воркутинская» в городе Мирный Архангельской области. Полицейские установили, что такой гостиницы не существует.

«Своими действиями М. дестабилизировал работу правоохранительных органов, отвлек их от обеспечения общественной безопасности, правопорядка и исполнения иных, возложенных на них функций», - объединённая пресс-служба судов Вологодской области.

В суде Александр М. полностью признал свою вину, но отказался от дачи показаний.

На предварительном следствии подсудимый рассказал, что днём 25 марта он с двумя знакомыми начал распивать спиртное в номере гостиницы «Вояж» в Череповце. Ночью Мошкову стало плохо и он попросил одного из собутыльников вызвать ему скорую, что тот и сделал. После этого подсудимый решил пошутить и позвонил по номеру «112».

«Он звонил в полицию 2 раза, что именно он говорил, не помнит, так как был сильно пьян. Добавил, что скорая помощь по их вызову приезжала, медицинская помощь ему была оказана», - объединённая пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил Александру М. наказание за телефонный терроризм в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

К приговору суд присовокупил неотбытое мужчиной наказание за нарушение ПДД и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Ранее Newsvo сообщал, что Белозерский районный суд вынес приговор "телефонному террористу", который сообщил по номеру 112 заведомо ложную информацию о минировании аэропортов Череповца и Кириллова. Поскольку аэропорта в Кириллове нет, полицейские на всякий случай проверили автовокзал. В этом случае мужчину приговорили к условному сроку.