Жителя Белозерского района осудили условно за сообщение о бомбе в несуществующем аэропорте Кириллова

25.06.2019 [Происшествия]

Белозерский районный суд вынес приговор "телефонному террористу", который сообщил по номеру 112 заведомо ложную информацию о минировании аэропортов Череповца и Кириллова. Поскольку аэропорта в Кириллове нет, полицейские на всякий случай проверили автовокзал.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Мужчина несколько дней подряд употреблял алкоголь, по его словам, ему «стало скучно и решил себя развлечь»: позвонил со своего сотового телефона в экстренную службу «112». В ходе разговора с диспетчером он сделал заведомо ложное сообщение о готовящемся захвате и подрыве террористами аэропортов в Череповце и Кириллове. При этом оператору он назвал свои настоящие данные: имя. фамилию и место жительства, а информацию о теракте сочинял на ходу. 

- В результате мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, информация о готовящемся террористическом акте не подтвердилась. Инспектором-кинологом со служебной собакой было обследовано здание и территория аэропорта г. Череповца, при этом работа аэропорта продолжалась в штатном режиме, какого-либо ущерба предприятию причинено не было. Кроме того, по данному сообщению был проверен автовокзал г. Кириллова, так как аэропортов на территории Кирилловского района не имеется, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По информации, названной жителем Белозерского района диспетчеру, полицейские вычислили мужчину и задержали. 

Белозерский районный суд признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ).  Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.

- С осужденного взыскано возмещение материального ущерба в пользу Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Вологодской области, а также процессуальные издержки в доход федерального бюджета. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, - сообщает пресс-служба.

Ранее Newsvo сообщал, что в Тотьме вынесли приговор «телефонному террористу»: местный житель получил условный срок за ложный звонок о бомбе в местном колледже

Тэги: телефонный террорист, курьезы, курьез

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