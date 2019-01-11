Жителя Тотьмы осудили условно за ложный звонок о бомбе в местном колледже

В Тотьме вынесли приговор «телефонному террористу»: местный житель получил условный срок за ложный звонок о бомбе в местном колледже.

Как установил суд, 23 октября 2018 года мужчина из хулиганских побуждений позвонил в полицию и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в здании Тотемского политехнического колледжа заложена бомба. Полицейские, медики, пожарные незамедлительно выехали на место, однако специалисты при обследовании здания взрывчатых устройств не обнаружили.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подсудимый свою вину признал, дело слушалось в особом порядке.

В итоге судом мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.