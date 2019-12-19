В Соколе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который оставил свою годовалую дочь на улице

В Соколе возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который оставил свою годовалую дочь около железнодорожных путей в районе моста через реку Сухону.

Напомим, девочку нашел на улице вечером 16 декабря проходивший мимо местный житель. Ребенок лежал на земле, его доставили в больницу.

По данным следствия, в тот день вечером проживающий отдельно отец девочки попросил у ее 23-летней матери разрешения взять ребенка в гости. По его объяснениям, он не помнит всех событий, очнулся дома без ребенка и пошел искать дочь.

- Родители девочки выпили спиртного и мужчина в состоянии алкогольного опьянения пошел домой с дочерью на руках, но оставил беспомощного малолетнего ребенка в зимнее время на улице одного, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Следователи изучают условия жизни и воспитания девочки в семье и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об изъятии ребенка из семьи.