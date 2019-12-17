Найденную в Соколе годовалую девочку по пути домой потерял пьяный отец

17.12.2019 [Происшествия]

Региональное управление следственного комитета сообщает подробности инцидента, произошедшего в Соколе вечером 16 декабря: там нашли годовалую девочку, которая одна без присмотра находилась у железнодорожных путей. 

Как ранее сообщал NewsVo, возвращавшийся с работы домой прохожий увидел у моста имени Зародова маленькую девочку у железнодорожных путей. Мужчина тут же позвонил в полицию и в «скорую». Правоохранители вскоре разыскали родителей ребенка, который, по словам медиков, здоров и не пострадал.

— По данным следствия, вечером 16.12.2019 проживающий отдельно отец девочки попросил у ее матери разрешения взять ребенка в гости. Родители девочки выпили спиртного и мужчина пошел домой с дочерью на руках. По его объяснениям, он не помнит всех событий, очнулся дома без ребенка и пошел искать дочь. Обратившись в полицию, узнал, что ее уже нашли, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Есть информация, что родители ребенка склонны к употреблению спиртного. Условия жизни и воспитания девочки в семье сейчас выясняются следователями.

— Для организации профилактической работы и решения вопроса об изъятии ребенка из семьи информация направлена в органы внутренних дел, — отмечают в СКР.

 

 

 

Тэги: дети, пьянство, опека

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