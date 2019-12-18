Птицефабрика ООО «Малечкино» в Череповецком районе собирается банкротиться

ООО «Малечкино» в Череповецком районе, занимающееся разведением кур, собирается банкротиться. О намерении подать соответствующий иск в арбитражный суд уведомил гендиректор фирмы Сергей Иванов. Запись об этом появилась 18 декабря на сайте Единого федерального реестра «Федресурс». А в 2018 году замгубернатора Михаил Глазков говорил, что ООО «Малечкино» планирует разворачивать производство в полный рост.

Днем ранее в арбитражный суд поступил иск о признании ООО «Малечкино» банкротом от юридического агентства ООО «Экспертправо». Согласно данным «Контур.Фокус», эта фирма была создана в марте 2019 года и зарегистрирована в Мытищах Московской области.

Напомним, в сентябре Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил иск конкурсного управляющего обанкротившегося «Северного кредита» о взыскании в пользу банка задолженности ООО «Малечкино». Фирма взяла кредит в 2017 году и не выплатила по нему 73 млн рублей. Поручителем по кредитному договору выступило ООО «Реал-Строй» (один из учредителей ООО «Малечкино»). Залогом по кредиту выступали куры-несушки - тысячи голов разных пород стоимостью примерно 38 млн рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, птицефабрикой в Малечкино управляли разные предприятия, банкротившиеся одно за другим. Так, ЗАО «Малечкино» было признано банкротом еще в 2015 году. Сообщалось, что долги предприятия перед кредиторами составляют более 600 миллионов рублей. Оборудование компании арендовало созданное в 2010 году ООО «Птицефабрика Малечкино», которое в конце 2017 года находится в стадии ликвидации.

После этого часть оборудования арендовало ФГУП «Вологодское», которое подчиняется Федеральной службе исполнения наказаний, другую часть — ООО «Малечкино».

Замгубернатора Михаил Глазков в феврале 2018 года сказал, что ООО «Малечкино» планирует выкупать задолженность птицефабрики и разворачивать производство в полный рост. Однако на суде по делу «Северного кредита» представители птицефабрики заявили, что залогового имущества — кур-несушек - у них на балансе уже якобы нет. Суд посчитал этот факт недоказанным и обязал ООО «Малечкино» выплатить конкурсному управляющему банка по кредитному договору 73 109 135 рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с «Малечкино» кур-несушек, их стоимость была установлена в размере 38 454 644 рублей.

Напомним, судя по группе предприятия в соцсети, сейчас птицефабрикой в Малечино управляет новая фирма - ООО "Малечкинская птицефабрика". Как и ООО «Экспертправо», эта птицефабрика была зарегистрирована в марте 2019 года, но уже в поселке Малечкино, ее учредитель и директор - Светлана Васильева.

В сентябре, уже после завершения суда, в группе появились объявлении о продаже кур-несушек по 100 рублей. Согласно информации в группе, по такой цене их сбывали до 16 октября.

Тем временем производственный комплекс ЗАО «Малечкино», признанного банкротом в 2015 году, все еще продают. Оценивается он в 321 284 892 рублей. Напомним, в феврале 2018 года сообщалось, что имущество банкротящегося ЗАО «Малечкино» не удалось продать с торгов за 536 млн рублей. Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, большая часть этого имущества так и не была куплена.

Справка

Среди учредителей ООО "Малечкино" в 2017 году числился "Шекснинский Комбинат Хлебопродуктов". Это предприятие было среди тех фирм, которым в 2009-2011 гг правительство Вологодской области предоставило госгарантии на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Эти кредиты банкам так и не вернули, в том числе банку ВТБ. В итоге суд взыскал 470 млн рублей по госгарантиям с бюджета области. Подробнее об этой истории можно прочитать в сюжете "Банкротство агрохолдинга "ОГО".

Среди учредителей ООО "Малечкино" в 2017 году также была Екатерина Баруздина. Согласно данным системы "Контур.Фокус", в том же году она стала учредителем ООО "Птицефабрика "Север" в Ярославской области, которое с октября 2019 года находится в стадии ликвидации.