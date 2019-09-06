Суд обязал ООО «Малечкино» вернуть «Северному кредиту» долг в 73 млн рублей

06.09.2019 [Экономика]

Арбитражный суд Вологодской областиудовлетворил иск конкурсного управляющего обанкротившегося «Северного кредита» о взыскании задолженности ООО «Малечкино» перед банком. Фирма взяла кредит и не выплатила по нему 73 млн рублей.

В материалах дела говорится, что в 2017 году ООО «Малечкино», в то время  арендовавшее имущество птицефабрики-банкрота в Череповецком районе, заключило кредитный договор. По условиям документа, «Северный кредит» обязался открыть заёмщику кредитную линию, а «Малечкино» обязалось возвратить полученные деньги, ежемесячно не менее 750 000 рублей. Поручителем по договору выступило ООО «Реал-Строй» (один из учредителей ООО «Малечкино»). Залогом по кредиту выступали куры-несушки, тысячи голов разных пород стоимостью примерно 38 млн рублей.

— Птицефабрика, получив кредитные средства, ненадлежащим образом исполняло обязательства по возврату кредита, нарушало установленный график платежей основного долга и процентов за пользование кредитом. 26 сентября 2018 года банк уведомил птицефабрику и ее поручителя о своем банкротстве и потребовал возврата кредита с уплатой причитающихся процентов, — сообщает пресс-служба Арбитражного суда Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo,  птицефабрикой в Череповецком районе управляли разные предприятия, банкротившиеся одно за другим. Так, ЗАО «Малечкино» было признано банкротом еще в 2015 году. Сообщалось, что долги предприятия перед кредиторами составляют более 600 миллионов рублей. Оборудование компании арендовало ООО «Птицефабрика Малечкино», которое в конце 2017 года также признали банкротом. После этого часть оборудования арендовало ФГУП «Вологодское», которое подчиняется Федеральной службе исполнения наказаний, часть — ООО «Малечкино».

— В целом, планируется, что ООО «Малечкино» — второй арендатор — планирует развивать свою деятельность, возможно, участвовать в торгах, которые состоятся в первом квартале 2017 года, выкупать задолженность предприятия и разворачивать производство в полный рост, — говорил замгубернатора Михаил Глазков в феврале 2018 года.

Однако на суде по делу «Северного кредита» представители организации заявили, что залогового имущества — кур-несушек - у них на балансе уже нет.

— Представленная ООО «Малечкино» справка об отсутствии предмета залога (кур несушек) на балансе ответчика не была принята судом, поскольку составлена в одностороннем порядке и актов об естественной убыли птицеголовья не приложено, — сообщает пресс-служба Арбитражного суда.

Кроме того, суд посчитал, что в силу специфики предмета залога, отсутствие заложенного имущества не свидетельствует о невозможности обратить на него взыскание, поскольку названное имущество может поступить в собственность залогодателя в будущем.

В итоге суд обязал ООО «Малечкино»  выплатить конкурсному управляющему банка по кредитному договору в виде основного долга, процентов и штрафных санкций 73 109 135 рублей 76 копеек. Кроме того, с фирмы взыскано — куры несушки, их стоимость установлена в 38 454 644 рублей 32 копеек.

Интересно, что, судя по группе предприятия в соцсети, в данный момент птицефабрикой в Малечино управляет новая фирма - ООО "Малечкинская птицефабрика".



Судя по данным налоговой службы, она была зарегистрирована в марте этого года.

 

Тэги: банкротство, птицефарбрики
Сюжет: Банкротство агрохолдинга "ОГО"

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