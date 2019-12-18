В Кадуе вынесли приговор трем женщинам, до смерти избившим собутыльницу

18.12.2019 [Происшествия]

В Кадуйском районе суд огласил приговор трём женщинам, до смерти избившим 50-летнюю местную жительницу. Трагедия произошла 17 января 2019 года в доме на улице Молодёжной в поселке Кадуй.

Как ранее сообщал NewsVo, между пострадавшей и одной из обвиняемых во время распития спиртного произошёл конфликт. Подсудимая повалила потерпевшую на пол и несколько раз ударила по голове. Через некоторое время в комнату пришли остальные обвиняемые и присоединились к избиению.

«С 16.00 до 20.45 подсудимые нанесли множественные удары руками и ногами, обутыми в сапоги, по телу и голове потерпевшей, которая лежала на полу. С 16.00 до 20.45 подсудимые нанесли множественные удары руками и ногами, обутыми в сапоги, по телу и голове потерпевшей, которая лежала на полу. В результате совместных умышленных преступных действий подсудимые причинили потерпевшей тяжелую тупую травму головы, которая находится в прямой причинной связи с ее смертью», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После этого две подсудимые перетащили потерпевшую в общий коридор дома, где её позже обнаружили без признаков жизни. Приговором суда женщинам назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Они также должны будут выплатить по 400 тысяч рублей сыну погибшей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: пьянка

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