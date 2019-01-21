Три пьяные жительницы Кадуя до смерти избили на улице 50-летнюю женщину

В Кадуе во время пьяной ссоры трое женщин избили до смерти 50-летнюю знакомую. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- По версии следствия, 17 января 2019 года на ул. Молодежной в поселке Кадуй между находившимися в состоянии алкогольного опьянения Платоновой, Белоусовой, Петровой и потерпевшей С., 1968 г.р., произошла ссора. В ходе ссоры Платонова, Белоусова и Петрова нанесли множественные удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшей С., от которых она скончалась на месте происшествия, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта 2019 года. Следствие по делу продолжается.