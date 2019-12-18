В Вожеге пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Вблизи железнодорожной станции в Вожеге пассажирский поезд, следовавший маршрутом «Москва-Лабытнанги», насмерть сбил человека. Трагедия произошла 18 декабря около семи часов утра.

— Установлено, что 56-летний житель поселка Вожега Вологодской области пересекал железнодорожное полотно в неустановленном месте, не убедившись в отсутствии проходящих поездов. Во избежание наезда машинист подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

От полученных травм мужчина скончался, его родственникам уже сообщили о случившемся. По факту гибели человека проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее NewsVo сообщал, что 15 декабря в Вологде 48-летний мужчина погиб, пролезая под грузовым поездом: в этот момент состав начал движение.