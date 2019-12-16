В Вологде мужчина погиб, пролезая под грузовым поездом

16.12.2019 [Происшествия]

В Вологде 48-летний мужчина погиб, пролезая под грузовым поездом: в этот момент состав начал движение. 

Трагедия произошла 15 декабря около 8 часов утра на путях между улицей Гагарина и улицей Товарной. 

— Установлено, что 48-летний вологжанин решил сократить свой путь и перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Он стал перебираться под стоящим грузовым поездом, и в этот момент поезд начал движение, — сообщает Вологодский линейный отдел УМВД России на транспорте.

По факту гибели мужчины проводится проверка.

Тэги: попал под поезд, гибель человека

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