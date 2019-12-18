24-летний водитель иномарки погиб в ДТП в Череповецком районе

В Череповецком районе 24-летний молодой человек погиб в столкновении «Фольксвагена» и «Вольво». ДТП произошло вечером 17 декабря на 402 км автодороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец.

По данным отдела ГИБДД по Череповецкому району, 24-летний житель Московской области за рулем «Фольксвагена Поло» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там иномарка столкнулась с «Вольво» под управлением 58-летнего жителя Ярославской области.

— В результате дорожно — транспортного происшествия, водитель автомашины Фольксваген скончался до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомашины Вольво госпитализирован в лечебное учреждение Череповца, — сообщает отдел ГИБДД.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодском районе водитель «Ауди» выехал на встречку и врезался в «Лексус»: пострадали пять человек. ДТП произошло около 20 часов 6 декабря на 41 км автодороги Вологда-Новая Ладога.